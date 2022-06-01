Посёлок городского типа Партенит, Крым, , 09:29 — REGNUM Жителям Партенита будет открыт доступ на часть территории военного санатория «Крым». Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам обсуждения вопроса с замминистра обороны России Тимуром Ивановым 31 мая.

Крым Партенит Владислав Осипов © ИА REGNUM

«По результатам обсуждения выработаны компромиссные решения. В частности, на лето предлагается разрешить местным жителям посещение парковой зоны санатория на безвозмездной основе после оформления QR-кода в приемном отделении. Код оформляется по паспорту», — написал Аксёнов.

Также парковую зону и пляжную территорию санатория можно будет посетить при условии приобретения комплексной оздоровительной программы. Услугу могут получать не более 250 человек единовременно. Предложения будут реализованы после согласования с курирующим органом, уточнил Аксёнов.

Доступ на часть пляжа, минуя территорию санатория, будет открыт для всех желающих с 10 июня. Сейчас там ведутся подготовительные работы.