Макеевка, ДНР, 1 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по словам американского президента Джо Байдена, США якобы хотят видеть Украину «демократической» и «процветающей» и не желают конфликта между Россией и НАТО.