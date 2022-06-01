Владикавказ, 1 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Северной Осетии многодетная семья Кадзаевых из города Беслана удостоена ордена «Родительская слава». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. В семье воспитываются 15 детей, при этом все они окружены заботой и родительской любовью и растут воспитанными, трудолюбивыми, увлеченными людьми, сообщили в пресс-службе главы региона.

Телеграм-канал главы Северной Осетии Семья Кадзаевых из города Беслана

В преддверии Дня защиты детей орден за большую родительскую работу по воспитанию детей вручил супругам Ларисе и Вадиму Кадзаевым полпред президента РФ Владимира Путина в СКФО Юрий Чайка.

Супруги прожили вместе 20 лет. За это время у них родились семь сыновей (Арон, Даниил, Вадим, Виталий, Давид, Иосиф, Марк) и восемь дочерей (Серафима, Есфирь, Алена, Лидия, Касия, Ева, Руфина, Рахиль). Старшему из детей 21 год, младшей дочери — три месяца.

«Четверо детей уже стали студентами, все хорошо учатся, занимаются музыкой, завоевывают престижные награды на всероссийских конкурсах. Доброй традицией в семье стали домашние концерты по случаю дней рождения и других праздников. Вадим Борисович — индивидуальный предприниматель, Лариса Майоровна занимается воспитанием малышей и домашним хозяйством», — говорится в сообщении пресс-службы главы Северной Осетии.