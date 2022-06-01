Красноярск, , 09:27 — REGNUM Власти Красноярского края 1 июня поздравили жителей региона с Днём защиты детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, поздравление от губернатора Александра Усса и председателя краевого Заксобрания Алексея Додатко опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Шары Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

«Юная пора — время мечтать и верить в чудеса, шаг за шагом открывая огромный мир. Сделать этот путь счастливым и благополучным — ответственная задача», — говорится в поздравлении.

Первые лица региона отметили, что «забота о подрастающем поколении — важнейший приоритет государственной политики». Число мер поддержки семей с детьми «увеличивается из года в год».

Усс и Додатко пожелали юным и взрослым жителям края «интересных событий, ярких впечатлений и радости каждый летний день».

Как сообщало ИА REGNUM, более 507,5 тыс. детей проживают на сегодняшний день в Красноярском крае.

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