Вена, 1 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Австрийская команда «Формулы-1» «Ред Булл» продлила контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Morio Серхио Перес

Отмечается, что соглашение с 32-летним пилотом продлено на два сезона — до конца 2024 года. О новом контракте с Пересом объявлено после его победы на Гран-при Монако.

Напомним, Перес выступает в «Формуле-1» с 2011 года, а с 2021-го он является гонщиком команды «Ред Булл».