Москва, 1 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Главное архивное управление Москвы (Главархив) Ко Дню защиты детей подготовило фотоальбом «Путешествие в детство». Фото опубликованы в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Детские фотографии москвичей XX века показывают жизнь детей с 1900 года и до середины 1980-х годов. На фотографиях запечатлены дети во время занятий в кружках и секциях, на экскурсиях и встречах с известными людьми.

Фотографы запечатлели детские футбольные матчи и яхтенные гонки, соревнования по авиамоделированию и уроки танцев. Просматривая старые снимки, можно узнать, как на протяжении почти 90 лет дети проводили время с семьей и друзьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в честь Дня защиты детей состоится более 140 праздничных мероприятий.

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