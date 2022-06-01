Москва, 1 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Москве стартовала общегородская летняя познавательная программа «КультЛето». Об этом 1 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Анна Алябьева ИА REGNUM Олимпиада по 3D-технологиям

Предполагается, что в рамках этого мероприятия 150 культурных площадок откроют образовательные кружки и секции. На них участников программы планируется научить строить трехмерные модели, играть на гитаре, рисовать и многое другое.

«Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов. Это занятия по живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и 3D-моделированию», — сказала Сергунина.