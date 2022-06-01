Донецк, 1 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Куйбышевского район Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 9:00 зафиксирована атака с украинских позиций в городе Авдеевка. По Куйбышевскому району Донецка выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Ранее украинская артиллерия обстреляла Петровский район Донецка.