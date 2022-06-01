Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор директору детского сада. Женщина признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в областной прокуратуре.

Суд Kakprosto.ru

Директор учреждения давала распоряжения воспитателю передавать ей денежные средства, полученные как стимулирующие выплаты. Начальница объясняла свои действия тем, что деньги подчиненной были начислены излишне.

«Обманутая воспитательница каждый раз перечисляла на банковскую карту злоумышленницы свои денежные средства, которые заведующая расходовала на собственные нужды», — сказали в надзорном ведомстве.

Суд учёл, что заведующая детского сада возместила ущерб и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, фигурантке запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных образовательных учреждениях всех видов на в течение одного года. Приговор в законную силу не вступил.