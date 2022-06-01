Якутск, 1 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Алдане, Якутске и посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии в 2022 году достроят физкультурно-оздоровительные комплексы. Ввод объектов будет приурочен к 100-летию со дня образования Якутской АССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе правительства региона.

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Средства на создание спортивных комплексов регион получил из фонда поддержки социальных инициатив Газпрома в рамках программы «Газпром — детям». Предполагается, что благодаря вводу ФОК в республике будет развиваться детско-юношеский спорт, появится возможность лучше организовать досуг детей и формировать здоровый образ жизни.

«Готовность объектов высокая, комплексы в Алдане и Чульмане планируется сдать в конце сентября, в Якутске — в октябре 2022 года. Это прекрасный подарок детям республики в год 100-летия образования Якутской АССР», — отметил заместитель председателя правительства республики Сергей Местников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии потратят более 120 млн рублей на создание новых спортивных площадок с доступом к интернету. Распоряжение о выделении этой суммы республике подписал в феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин.