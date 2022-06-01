Москва, 1 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Намерение Европейского союза предложить Украине статуса кандидата в условные кандидаты сообщества прокомментировал 1 июня в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

ru.m.wikipedia.org Алексей Пушков

«ЕС намерен предложить Украине статус кандидата в условные кандидаты, откуда она будет двигаться в перспективные кандидаты и имеет все шансы стать реальным кандидатом, который, при выполнении всех условий, превратится в полноценного кандидата, и уже с этого положения может ждать долгие годы или, по словам (президента Франции Эммануэля) Макрона, возможно, десятилетия, чтобы наконец ей сказали, что ее кандидатура нуждается в дальнейшем изучении», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что на саммите Евросоюза, который пройдёт 23–24 июня текущего года, будет рассмотрен вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.