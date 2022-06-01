Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:23 — REGNUM В Новокузнецке 2933 школьника со 2-го по 11-й класс стали стипендиатами Губернаторской премии по итогам 2021 — 2022 учебного года. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«В образовательных учреждениях проходят торжественные линейки, где лучшим учащимся вручают почетные грамоты, денежные вознаграждения и проездные билеты», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что в этом году «круглых» отличников в Новокузнецке на 230 человек больше, чем в прошлом.