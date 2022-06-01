Донецк, 1 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 9:00 зафиксирована атака с позиции в Георгиевке. Боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Ясиноватая.