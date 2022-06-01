* талибы — запрещённая в России организация

Таринкот, Афганистан, , 09:17 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мобилизовали 500 жителей уезда Дехравуд, чтобы отправить их в зону боевых действий в Панджшере. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Заслуживающий доверия источник в провинции Урузган, пожелавший остаться неназванным, сообщил изданию, что эти люди были мобилизованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для участия в боях против Фронта национального сопротивления.

Бои между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере каждый день приводят к гибели боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но движение скрывает свои потери.