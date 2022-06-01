Донецк, 1 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинская артиллерия

В 8:58 совершили обстрел Ясиноватой с позиций в городе Авдеевка. Выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР.