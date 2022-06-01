Южно-Сахалинск, , 09:16 — REGNUM На Сахалине мутная вода и сильное течение реки Агнево не позволили водолазам приступить к поискам пропавшего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Прибывшая на место пропажи группа спасателей обнаружила в русле реки лодку с мотором. Поисковики вернулись в место постоянной дислокации.

Информация о том, что человек переплывал реку Агнево на резиновой лодке, которая перевернулась, поступила 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски двоих подростков из Ставропольского края увенчались успехом. Дети живы и здоровы. Их нашли в Рязанской области.