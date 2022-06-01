Москва, , 09:16 — REGNUM Благотворительная акция «Под крышей Zаботы», которая приурочена к Международному дню защиты детей, была организована Минстроем России. Об этом ранее сообщила пресс-служба российского ведомства.

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«В рамках акции 1 июня 2022 года и в преддверии этого дня Минстроем России и подведомственными ему организациями будут организованы торжественные (праздничные) мероприятия для детей с вручением подарков <…>, проведены работы по повышению комфорта окружающего детей пространства <…>, закуплены необходимые товары и продукция, <…> и другое», — говорится в сообщении.

Целью акции «Под крышей заботы» является оказание поддержки и улучшение жизненных условий воспитанников детских домов и интернатов, а также детей со всей России, ДНР и ЛНР, потерявших родителей. Участие в акции принимают представители строительного и жилищно-коммунального комплекса со всей страны.

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