1 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия скоро будет располагать самой большой традиционной армией в Европе среди стран НАТО.

Анна Царькова, , 09:58 — REGNUM Германия скоро будет располагать самой большой традиционной армией в Европе среди стран НАТО. Об этом в интервью германским газетам заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — подчеркнул он.

Читайте также: Шольц: бундесвер станет самой большой европейской армией в НАТО

Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения в связи с обещанием Шольца вспомнили о нацистской Германии. Иные также указали на то, что армия требует немалых затрат.

«Создать мало, надо ее содержать… Причина процветания Германии — дешёвые русский газ и нефть, дешевое сырье, отсутствие затрат на содержание полноценной армии. Одним словом, без полноценной кастрации социальных расходов полноценную армию не создашь», — написал Vaskos.

«У Шольца еще есть время, чтобы добровольно повесить на Рейхстаг Красное Знамя», — иронизирует один из участников обсуждения, проводя параллель с нацистской Германией.

Красноармейцы у здания Рейхстага. Берлин. 1945

«Была уже у Германии одна армия…» — напомнила Tatyana.

«А будут ли у Германии средства на создание и содержание армии большей, чем во Франции, например? При их конских ценах на вооружение и денежное содержание военных. И к тому же им придётся хотя бы частично возвращать службу по призыву, потому что содержать четвертьмиллионную армию контрактников с немецкими зарплатами пупок развяжется», — добавил Alek B.

«Если у Германии снова армия станет более-менее на ноги, то Польша не будет уже так прыгать», — написал один из участников обсуждения.

«Опа… Проходили, знаем… Польша, ты готова к разделу?» — смеется Abarth.

«Собирается повторить «подвиг» Гитлера?» — задалась вопросом Нина Ш.

«Неспроста, похоже, Шольц жаждет реванша, все-таки гены деда-эсэсовца сделали свое дело», — подытожил Александр Н.

«Мда, «традиционная» армия в Европе — серьёзная заявка. Шольц, сходи в церковь, поговори с дедом, он тебе точно расскажет, чем заканчивается создание любой «традиционной армии» в Германии — взятием Рейхстага», — с сарказмом написал Igor Z.

«Четвертый рейх?» — спросил один из участников обсуждения.

«Фрицам никак не дает покоя проигрыш во Второй мировой войне. Всё хотят реванш взять», — пишет Veta Green.

«Рейх решил голову поднять?» — задалась вопросом Алена.

«Вспомнился старый добрый фильм «Обыкновенное чудо». Помните, там герой Леонова, король, всякий раз, когда его тянуло сделать пакость, заявлял, что в нем в очередной раз зашевелился то один, то другой предок с дурной репутацией. Вот и у Шольца явно зачесалось… Дедушка-нацист, видать, заворочался где-то внутри», — смеется Ирина К.

«Внук нациста вконец берега потерял! И ведь «ливерная колбаса» не боится, что опять Берлин возьмут, после холода и голода», — отметил Тайлер Д.

«Станок не сломается?» — поинтересовался СХХ, вероятно, таким образом указывая на то, что это дело затратное.

Бундесвер isafmedia

«Чем собирать армию, лучше историю поучите, может, после здравомыслие придет», — добавила Инесса А.

«Четвертый рейх готовится сдать Берлин в очередной раз…» — шутит Mega P.

«Ну, деньги есть, где людей брать будут? Арабы?» — недоумевает Денис З.

«Ну что, внучек, на граблях дедушки решил потанцевать?» — с сарказмом спросила Morena M.

«Ну насчёт «скоро» он погорячился… Не скоро… Для этого в современном мире нужно лет 15 хотя бы… И 100 млрд евро ему точно не хватит, пусть умножает на 20–25 примерно…» — отметил Василий.

«Ну вы уж выбирайте: или армию, или от газа отказаться», — подытожила Эльмира.