Магас, 1 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ингушетии пройдут масштабные праздничные мероприятия в честь 30-летия республики. Юбилей будет отмечаться 4 июня. В этот день по всей республике будут организованы концерты, выставки, фестивали национальной кухни, лазерное шоу и салют.

Флаг Ингушетии

В столице Ингушетии Магасе основные торжества пройдут традиционно на площади перед Башней Согласия. А центральное мероприятие всего празднования состоится в 19:00 на центральном стадионе им. Дьякова в городе Сунже, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Попасть на ключевое мероприятие в Сунже можно будет по пригласительным билетам, распределять которые будут администрации муниципальных образований. На остальные празднества — вход свободный», — говорится в сообщении пресс-службы.

Концерт в Сунже смогут посмотреть лично около 6,5 тыс. зрителей. Кроме того, его трансляция запланирована по национальному телевидению.

Ранее сообщалось, что по случаю 30-летия Ингушетии в Москве будет организована выставка, посвященная республике. Она разместится в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства и откроется в августе 2022 года.

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