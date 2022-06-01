Оренбург, 1 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области в марте–апреле 3,6 тыс. жителей, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за введённых санкций, реструктурировали свои кредиты на общую сумму 1,6 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Львиная доля реструктуризаций (80%) проведена по собственным программам банков. Кредитные учреждения идут навстречу добросовестным заёмщикам и предоставляют гражданам отсрочку по платежам либо уменьшают их размер за счет увеличения срока кредита.

Чаще всего банки пересматривали условия договоров по потребительским кредитам граждан — 61%. На втором месте оказались кредитные карты — 27% всех фактически предоставленных реструктуризаций. Еще 8% пришлось на ипотеку, а 4% – на автокредиты.