Якутск, , 09:13 — REGNUM В Якутске намерены разработать резолюцию, которая ляжет в основу строительства железной дороги из Якутии в столицу Магаданской области. Документ собираются подготовить на специальной конференции, сообщило ЯСИА.

Железная дорога Pixabay.com

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На мероприятии эксперты выскажут свои мнения о строительстве железнодорожной ветки, которая соединит Якутию и Колыму. Название конференции — «Путь на Магадан». На ней будет представлено предварительное обоснования необходимости строительства железной дороги и варианты её прокладки.

Конференция запланирована на 3 и 4 июня. В рамках мероприятия организуют пленарное заседание и круглый стол.

Как сообщало ИА REGNUM, для прокладывания новой ветки выбирают место, один из приоритетных вариантов — строительство вдоль федеральной автодороги «Колыма».