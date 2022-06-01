Нью-Йорк, США, 1 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Евросоюз в своих поисках замены российскому газу может к зиме довести мир до энергетического кризиса. Об этом предупреждают аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy, сообщает телекомпания CNN.

Gazprom.ru Газ

Эксперты полагают, что спрос на природный газ к концу года может превысить предложение на 26 млн тонн, что соответствует 7% мировых потребностей в газе в 2021 году. Это может случиться из-за смены импортёров газа европейскими странами.

Цены на газ в таком случае резко вырастут, а пострадают от этого страны Азии с наименее развитыми экономиками. Они не смогут купить нужное им количество сжиженного природного газа (СПГ).

«Всё подготовлено для устойчивого дефицита поставок, высоких цен, экстремальной волатильности, спекуляционных рынков и усиленной геополитической борьбы в сфере СПГ», — заявил аналитик фирмы Каушаль Рамеш.

Европейские страны намерены строить новые газовые терминалы, но подрядчики не смогут работать столь интенсивно, чтобы кризис энергоносителей этой зимой не наступил. Растущий спрос привёл к буму новых проектов СПГ в мире, но темпы строительства указывают на то, что ситуация с поставками газа вряд ли станет легче до 2024 года, полагают эксперты.

Читайте также: Поставки СПГ не спасут ЕС от газового кризиса зимой 2022 года