Харбин, Китай, , 09:11 — REGNUM Санкции Соединённых Штатов в некотором роде даже сыграли на руку Москве и Пекину. Об этом заявил генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если говорить о влиянии западных санкций на приграничное российско-китайское сотрудничество, как говорится, нет худа без добра», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он отметил, что, с одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчётов и логистики.

«Однако эти издержки не стали непреодолимым препятствием для двустороннего сотрудничества», — указал Ощепков.

Более того, по его словам, многие в Китае «расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что экономические связи России и Китая в скором времени будут укрепляться с большей скоростью, поскольку Запад «занимает позицию диктатора». По его словам, растущее взаимодействие Москвы и Пекина позволит российской стороне реализовывать планы по развитию восточных регионов страны.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что с помощью такого процесса Россия будет «реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике». Он также подчеркнул, что контакты двух стран являются взаимовыгодными.

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