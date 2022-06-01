Донецк, 1 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел двух населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Атаки зафиксированы в 8:50. С позиций в населённом пункте Курдюмовка открыт огонь по посёлку Гольмовский. Всего выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Одновременно из посёлка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) боевики обстреляли Пантелеймоновку. Выпущено пять снарядов калибра 122 мм.