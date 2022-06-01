Москва, 1 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В России продолжают действовать 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 23 тыс. га, сообщили 1 июня в Авиалесоохране.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

«Действует 29 очагов лесных пожаров на площади 23 074,7 га, из них 18 очагов лесных пожаров на площади 14 789,2 га локализовано», —сообщили в ведомстве.

В Авиалесоохране добавили, что в стране за минувшие сутки зарегистрировано 66 термических точек, в том числе 19 — палы сухой растительности.