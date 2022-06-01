Москва, , 12:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, в России стартует III Международная практическая онлайн-конференция «Университет детства: крутые практики». В рамках мероприятия, которое проводится в онлайн-формате, педагоги и родители традиционно знакомятся с передовым мировым опытом, новыми программами, подходами и технологиями в дошкольной сфере.

Детство Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

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Как рассказали ИА REGNUM в АНО «Национальные приоритеты», новые современные детские сады с ясельными группами открываются во всех российских регионах благодаря национальному проекту «Демография». Это дает возможность обеспечить доступное дошкольное образование всем детям вне зависимости от места проживания, а родителям, которые занимаются воспитанием детей, при желании раньше выйти на работу.

В этом году участники конференции смогут совершить виртуальную прогулку по самому современному детскому саду «Звёздочка» (г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ), познакомиться с коллективом детского сада из г. Чудово (Новгородская область) и практикой детского сада имени А. Н. Тубельского (г. Москва).

«Школы, детские сады, должны стать надёжными, главными, если хотите, помощниками семьи в деле укрепления её защищенности и роста качества жизни семьи», — считает основатель Рыбаков Фонда Игорь Рыбаков.

Также, в рамках конференции будут организованы дискуссии для педагогов и родителей, киносеанс с обсуждением и познавательные интерактивы с ведущим, победители которых получат призы от партнеров конференции.

«У нас все время в разговоре закономерно чередуются такие понятия, как образование и воспитание. И важно понять: как бы воспитательные педагоги не форматировали свою задачу, воспитанием ребёнка занимается семья, а мы только развиваем ребёнка, занимаемся его моторикой», — отметил российский психолог-консультант, педагог, лектор и радиоведущий Александр Колмановский.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой конференции можно на сайте https://universityofchildhood.org. Трансляция будет вестись на двух языках — русском и английском.

«Мы часто сравниваем современное детство с нашим — и переживаем, как много утрачено, сколько игр и практик забыто. Но на самом деле современное детство — феномен более богатый и сложный, чем нам кажется. В нем есть и песочница, и онлайн-приложения, и дисциплина, и свобода, и иерархия, и представление о ценности личности ребенка. На конференции мы поговорим о способах обустраивать детство: какие есть форматы, какие навыки развивать, на каких ценностях строить дошкольное образование», — рассказала о предстоящем событии сооснователь и президент Рыбаков Фонда, основатель Фонда «Университет детства» — финалиста Национального рэнкинга «Наш вклад» Екатерина Рыбакова.

Национальный рэнкинг «Наш вклад» — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Сайт проекта: рэнкинг.национальныепроекты.рф

Как сообщало ИА REGNUM, при поддержке национального проекта «Демография» до конца 2024 года будут открыты 257 тыс. новых мест для малышей в детских садах по всей России.