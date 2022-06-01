Париж, 1 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. С 1 июня цены на газ для потребителей во Франции вырастут в среднем на 4,4%, сообщает газета Parisien. Журналисты связывают увеличение стоимости голубого топлива с ростом цен на первичное сырье, а также с небольшими газовыми запасами Европы на фоне ситуации вокруг Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

При этом рост цены будет варьироваться в зависимости о цели применения газа. Так, голубое топливо, используемое для приготовления пищи подорожает на 1,2%. В случае применения газа для горячего водоснабжения увеличение цены составит уже 2,6%, а при отоплении помещения через газовый камин — 4,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая газета Financial Times опубликовала статью в которой говорилось, что отказа от российских нефти и газа будет стоить Евросоюзу €195 млрд.