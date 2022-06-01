Кишинёв, 1 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Молдавско-Кишиневская митрополия выступает за отмену объявленного в Кишинёве ЛГБТ-фестиваля Moldova Pride. Обращение обнародовала пресс-служба Церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

«Митрополия Молдавии неоднократно настаивала на том, чтобы подобные марши не допускались, призывая как власти, так и членов, сторонников и пропагандистов ЛГБТ-сообщества отказаться от этого проекта, который является не просто публичным оскорблением религиозных культов, но также всего общества», — говорится в обращении.

В митрополии отметили, что законодательство позволяет властям отменять публичные мероприятия, если они посягают на нравственность или нарушают «свободы других». Также авторы обращения указывают на то, что в конституции Молдавии прописано: «Семья основывается на добровольном браке между мужчиной и женщиной».

Отмечается, что ЛГБТ-акции в Молдавии провоцируют конфликты. Священники призывают власти Кишинёва прекратить поощрять «грехи».

Стоит отметить, что фестиваль Moldova Pride планируется проводить с 13 по 19 июня. Организаторы планируют его завершить гей-парадом, называя это «маршем солидарности». Подобные мероприятия уже проходили в Кишинёве несколько раз и отменялись только в «ковидные» 2020 и 2021 годы.