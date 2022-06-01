Красноярск, 1 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Более 507,5 тыс. детей проживают на сегодняшний день в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в региональном министерстве социальной политики, они воспитываются в 314,5 тыс. семьях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

По словам министра социальной политики региона Ирины Пастуховой, каждая седьмая семья в крае — многодетная, то есть воспитывает трёх и более детей.

«В шести семьях подрастает по 12 ребят. Для семей с детьми в крае предусмотрено более 30 мер социальной поддержки», — отметила Пастухова, добавив, что часть из них реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

В 2022 году на различные выплаты для многодетных выделено более 24,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков назвал День защиты детей «самым добрым и трогательным» праздником.

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