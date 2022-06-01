Ульяновск, 1 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Опыт Ульяновской области в сфере поддержки семьи, материнства и детства отмечен на федеральном уровне. Об этомИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам пленарного заседания тематической межрегиональной конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

В обсуждении вопросов социальной поддержки и защиты населения приняли участие представители органов власти и организаций из регионов страны, специалисты по вопросам демографии, профилактики социального сиротства и сопровождения беременных, представители благотворительных фондов. Обсуждение велось при участии вице-премьера Ульяновской областиСергея Кучица, президента благотворительного фонда «Женщины за жизнь», члена Общественной палаты РоссииНатальи Москвитиной, координатора общероссийского движения «За жизнь» Сергея Чеснокова.

В Ульяновской области действует 37 мер поддержки социальной поддержки населения, одна из них касается непосредственно беременных, остальные направлены на защиту семей с детьми. По словам Сергея Чеснокова, Ульяновская область находится на первом месте по адресности помощи семьям с детьми в рейтинге регионов, благожелательных к беременным женщинам и детям до рождения. Он подчеркнул, что в настоящее время стоит задача выработать дополнительные меры, направленные именно на поддержку беременных женщин:

«Ведь от того, насколько комфортно будет проходить первая беременность, зависит, захочет ли женщина ещё детей».

Глава регионального минздраваАлександр Гашков подчеркнул, что в Ульяновской области действует комплекс мер по сохранению репродуктивного здоровья и профилактике абортов, ведётся работа по развитию системы профилактики и оказанию социальной поддержки беременных женщин, проведению ЭКО. По словам министра, за три года в регионе на 29% снизилось число абортов, на 2,3% сократилась младенческая смертность.

Читайте также: Инвестиции в соцсферу достигли 70% бюджетных расходов Ульяновской области

Эксперты отмечают, что вопрос сохранения беременности влияет зависит от множества факторов — в частности, условий оказания медицинской помощи в женских консультациях, подход врачей, отношение супруга, родственников, финансовый аспект.

Наталья Москвитина рассказала про опыт благотворительного фонда «Женщины за жизнь» по профилактике абортов. Говоря о работе по линии фонда, она отметила, что было сформировано движение добровольцев, запущена федеральная «горячая линия».

«Проводится мониторинг социальных сетей и включаемся если видим, что нужна помощь. При обращении в женскую консультацию беременная женщина получает нужную информацию о мерах поддержки», — приводятся слова Москвитиной, которая также отметила, что работа фонда позволила сохранить жизни 2700 младенцев.

Эксперт выразила готовность более тесного сотрудничества с Ульяновской областью, отметив, что«наша задача — собрать в единую команду некоммерческие организации, бизнес и представителей власти для сохранения каждой жизни».

По итогам форума будет разработана резолюция с включением инициатив нормативно-правового характера по расширению мер социальной поддержки, сопровождению беременных женщин, а также профилактике абортов. Её направят на рассмотрение в верхнюю и нижнюю палаты парламента, Минздрав и Минтруд России.

Напомним, что социальная политика также реализуется в рамках национальных проектов. Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчёркивал, что«одним из ключевых механизмов развития» региона остаются национальные проекты, в том числе «на особом контроле» находятся вопросы оказания социальной поддержки. Всего в регионе реализуется 47 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов, на что в 2022 году предусмотрено 17,3 млрд рублей (в 2021 году — 14,2 млрд рублей).

Как сообщалоИА REGNUM, в апреле 2022 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что бюджетным приоритетом остаётся социальная сфера, годовые инвестиции в которую составили около 70%. Говоря о приоритетах государственной политики, глава региона выделил социальное направление и национальные проекты, подчеркнув, что в 2021 году «своей личной задачей» он видел«возвращение в политику именно человеческого измерения, построение наших действий и решения на принципах социальной справедливости и заботы о людях».