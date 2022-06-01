Донецк, 1 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:45 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Червоногвардейскому району Макеевки. Всего выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.