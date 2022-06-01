Пермь, , 09:04 — REGNUM В Перми при капремонте берегоукрепительных сооружений набережной Камы и самой набережной на территории Кировского района выявлены нарушения. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Набережная Камы Gorodperm.ru/Павел Воробьев

По данным ведомства, подрядчик до начала строительно-монтажных работ не получил положительного заключения в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства. Кроме того, с Росрыболовством не согласована проектная документация по обустройству объекта.

В адрес директора порядной организации внесено представление. Оно находится на рассмотрении.