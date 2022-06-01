Москва, 1 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. С помощью портала «Наш город» жители Москвы смогли решить свыше 6 млн вопросов. Об этом 1 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Bitballoon.com Цифровая экономика

Вице-мэр напомнила, что сервис начал работу в 2011 году. По её словам, портал пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с органами власти и ответственными службами. На данный момент он принимает сообщения более чем по 200 темам, а число пользователей превышает 1,8 млн.

«Портал «Наш город» стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, и система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придет отчет. Таким образом горожане помогли решить уже больше шести миллионов вопросов», — сказала Сергунина.