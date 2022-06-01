Уфа, 1 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Фермерам и предпринимателям в Башкирии могут разрешить заниматься племенным животноводством. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Фото Алексея Гусева Коровы

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Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли закон, которым вносятся изменения в закон Башкирии «О племенном животноводстве».

«Документ направлен на развитие племенного дела в республике путем привлечения к этому виду деятельности новых участников и снижения административных барьеров. В соответствии с действующим республиканским законодательством племенным животноводством могут заниматься только юридические лица. Теперь такую возможность получат фермеры и предприниматели», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что законом распространяются на фермеров и предпринимателей меры господдержки, предусмотренные федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» и региональным законом «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Сообщается, что документ был направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии принят закон о продлении льгот для резидентов ОЭЗ «Алга».