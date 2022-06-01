Альметьевский район, Татарстан, 1 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Альметьевском районе Татарии в отношении 58-летней главы сельского поселения возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

A-r-e-s Взятка

По версии следствия, подозреваемая в 2021 году угрожала созданием препятствий в работе директору одной из фирм, осуществляющей деятельность на территории поселения и общее покровительство. Женщина потребовала отремонтировать свой служебный автомобиль.

Под мнимым предлогом незаконности демонтажа одного из помещений фирмы, злоумышленница, используя служебное положение, требовала от директора прекратить работы. Она также обращалась в надзирающие органы для инициирования проверок законности их ведения. В результате руководитель фирмы с помощью третьих лиц осуществил ремонт служебного автомобиля на сумму 98 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, занимавшую высокую должность жительницу Казани суд признал виновной в получении крупной взятки и обязал в установленные сроки оплатить штраф.

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