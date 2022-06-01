Вашингтон, 1 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. По словам американского президента Джо Байдена, США якобы хотят видеть Украину «демократической» и «процветающей» и не желают конфликта между Россией и НАТО. Он заявил об этом 31 мая в статье об украинском кризисе для газеты The New York Times.

Иван Шилов, ИА REGNUM Джо Байден

Как написал Байден, цель США в названном конфликте «проста» и Вашингтон якобы желает видеть Украину «демократической, независимой, суверенной и процветающей».

В то же время американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты не желают войны между Россией и НАТО, уточнив, что Вашингтон с союзниками не будут прямо участвовать в этом кризисе до момента, пока они «не будут атакованы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $700 млн, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства.