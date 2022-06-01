Кемерово, , 09:02 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 1 июня, стартовала ежегодная акция «Благотворительный уголь». Пенсионеры, малоимущие семьи с детьми и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию получат в общей сложности 35 тысяч тонн угля.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более 8,7 семей получат по 4 тонны топлива», — уточнили в областном правительстве.

Уголь будет доставлен жителям всех муниципальных образований Кузбасса. Списки получателей сформированы на основании заявлений, поданных в органы социальной защиты по месту жительства.