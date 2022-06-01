Севастополь, 1 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Обязательный масочный режим в Севастополе будет снят с 6 июня, однако теперь он будет носить рекомендательный характер. Об этом написал утром 1 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

«Начинаем утро с долгожданных новостей: масочный режим теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер», — написал Развожаев.

Он пояснил, что подписал изменения в указ о повышенной готовности. В частности, с 6 июня с жителей снимается обязанность носить маски при посещении торговых объектов (объектов оказания услуг), иных помещений с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте, а также при пользовании услугами такси. Также с 6 июня владельцы торговых точек смогут предоставлять услуги людям без масок. Отметим, что обязательный масочный режим действовал в городе с сентября 2020 года.

Этим же документом режим повышенной готовности в Севастополе продлён до 31 июня 2022 года. Также снят запрет на бронирование мест и прием в средствах размещения организованных групп детей.