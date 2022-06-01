Париж, , 08:58 — REGNUM Жители Франции обеспокоены ростом цен на бензин, сообщает France 2.

Бензин

Французское СМИ привело несколько комментариев жителей, недовольных складывающейся ситуацией.

«Я вынуждена по крайней мере раз в неделю заправлять полный бак, поэтому, конечно, для меня уже дорого. Если поднимется ещё выше, будет сложно», — сказала одна из автомобилисток.

«Такой рост цен может ударить по всем тем, кто хочет уехать на каникулы, потому что теперь, при виде таких цен на бензин, возможно, они ещё подумают, пускаться ли в долгий путь», — перевели слова другого комментатора в RT.

При этом французские экономисты прогнозируют подорожание барреля нефти до 150 долларов.