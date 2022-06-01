Пермь, , 08:57 — REGNUM В Перми материалы прокурорской проверки по факту экологического ущерба на сумму свыше 13 млн рублей переданы правоохранителям, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность ООО «Экологические инновации». В феврале 2022 года компания доставила из Ленинградской области в Пермь более 18 тонн отхода III–IV класса опасности. Был допущен разлив груза на земельном участке, который находится в госсобственности. Ущерб почве оценили в более, чем 13 млн рублей.

Кроме того, транспортирование отхода осуществлялось на неспециализированном транспорте и при отсутствии у водителя транспортного средства свидетельства о прохождении обучения при обращении с отходами.

Гендиректору компании внесено представление. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям (бездействию) виновных лиц.