Томск, 1 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Томской области особый противопожарный режим (ОПР) продлён до 15 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Решение о продлении ОПР и режима повышенной готовности принял врио губернатора Томской области Владимир Мазур. По словам специалистов, пожароопасная обстановка в регионе остаётся напряжённой.

Обстановку в лесах региона контролируют патрульные группы. Противопожарные службы дежурят в готовности к оперативному реагированию на ЧС.

Населению Томской области запрещено использовать открытый огонь, проводить пожароопасные работы, выжигать растительность и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим установлен на территории Пензенской области.

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