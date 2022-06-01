Москва, , 08:54 — REGNUM Российский нападающий Александр Радулов, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз», перейдёт в казанский «Ак Барс». Об этом 31 мая сообщил агент игрока Юрий Николаев.

Александр Радулов Александр Головко

«Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

Радулов выступал за «Даллас» с 2017 года. В сезоне 2021/22 он провёл 74 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач. В 2020 году он вместе с командой дошёл до финала Кубка Стэнли, котором проиграл «Тампе».

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Радулов в 2008–2012 годах выступал за уфимский «Салават Юлаев» и в 2011-м выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России он дважды стал чемпионом мира — в 2008 и 2009 годах.