Грозный, 1 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. С требованием запретить концерты Филиппа Киркорова на всем Кавказе после его танца на кресте во время концерта в Кремлёвском дворце выступили мусульмане из Чечни. Об этом 1 июня заявил руководитель организации «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов от имени общественных деятелей Северо-Кавказского федерального округа, видеозапись беседы с которым приводит телеграм-канал Mash.

Serge Serebro Филипп Киркоров

Как отметил Гучигов, издевательство Киркорова над христианским символом религии является причиной недовольства мусульман, так как это, по его мнению, является оскорблением чувств верующих.

При этом руководитель организации «Наш дом — город Грозный» добавил, что такая тенденция, как он считает, является общей для большей части представителей российского шоу-бизнеса.

«Мы протестуем против его приезда, и мы обратились к губернатору, обратились в минкульт Ставропольского края», — сказал он.

Также Гучигов уточнил, что мусульмане поддерживают православных христиан в этом вопросе, так как когда на Западе появились карикатуры на пророка Мухаммеда, православные, в свою очередь, поддерживали их.

Отметим, в начале мая Филипп Киркоров во время исполнения песни «Мария Магдалена» на концерте в Кремлёвском дворце забрался на распятие, которое было на сцене.