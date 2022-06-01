Ижевск, , 08:50 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июня прививку от коронавируса сделал 698 061 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 557 852 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 159 424 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 55 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 580 жителей республики.