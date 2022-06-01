Ижевск, 1 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июня прививку от коронавируса сделал 698 061 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 557 852 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 159 424 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 55 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 580 жителей республики.