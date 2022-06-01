Молдавия, , 08:50 — REGNUM Стоимость природного газа, поставляемого в Молдавию из России, в июне снизилась в сравнении с маем и составит $880 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

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«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО «Молдовагаз» около $880 за тысячу кубометров, с учётом теплотворной способности», — написал руководитель предприятия.

Он отметил, что поставка газа продолжается штатно, Газпром выполняет все условия контракта. В мае цена составляла $920. Её пересчитывают каждый месяц в зависимости от ситуации на европейском энергетическом рынке.

Стоит отметить, что «Молдовагаз» добилась повышения тарифов на голубое топливо для потребителей с 1 июня. При этом, как отметил Чебан они рассчитаны с учётом закупочной цены $696, а не той, по которой топливо поступает из России. Компания с апреля получает меньше, чем платит за газ, разрыв уже составляет $105 млн.

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