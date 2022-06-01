Владивосток, , 08:57 — REGNUM Фракция КПРФ в Законодательном собрании Приморья исключила из своего состава двоих депутатов, которые 27 мая призвали прекратить проведение специальной военной операции в защиту Донбасса.

Провокация Andreas Koppe

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Решение по исключению Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, устроивших на заседании парламента демарш против спецоперации, приняла и фракция, и бюро Приморского крайкома КПРФ.

«Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей», — цитирует «Коммерсантъ» первого секретаря крайкома, руководителя фракции КПРФ в ЗС ПК Анатолия Долгачева.

Опальные депутаты на это ответили:

«Ну исключили и исключили. Будем независимыми депутатами».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Тахир Ибашев осудил политическую провокацию, которую устроили на очередном заседании его коллеги по партии — депутаты Леонид Васюкевич и Геннадий Шульга, выступив с обращением, касающимся специальной военной операции в защиту Донбасса.