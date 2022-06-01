Ижевск, 1 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 55 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 580 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Rk.gov.ru Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 166 944 случая заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили четыре новых случая заражения. В числе новых носителей вируса пять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и четверо граждан старше 65 лет.

4042 человека скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки умерли 83-летний мужчина и 76-летняя женщина, накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

В течение суток госпитализированы 11 человек, накануне в больницы попали десять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 1031 человек, 48 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 18 человек — в тяжелом состоянии, из них пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 мая прививку от коронавируса сделали 697 956 человек. Второй компонент препарата получил 557 771 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 158 300 жителей республики.