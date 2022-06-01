Киев, , 08:54 — REGNUM Украина получит в качестве помощи от Словакии самоходные гаубицы Zuzana. Об этом словацкий президент Зузана Чапутова заявила 31 мая в ходе выступления в украинской Верховной раде в Киеве.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Украинским военным, отметила она, нужны военная техника и снаряжение. Словакия помогает и продолжит помогать Киеву.

«Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana», — сказала Чапутова, видеозапись выступления которой опубликовал в YouTube телеканал «Рада».

Украинские СМИ уточняют, что Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana с дальностью стрельбы 40 км. С 2021 года эти гаубицы стоят на вооружении словацкой армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Словакия направила Украине военную помощь на общую сумму €130 млн. Из этих средств €68 млн относятся к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300.

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