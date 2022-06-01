Пенза, 1 июня 2022, 08:46 — REGNUM Особый противопожарный режим установлен на территории Пензенской области. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.
«Установить на территории Пензенской области с 1 июня и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в документе.
На период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки, проводить любые пожароопасные работы с использованием открытого огня (можно только в специально оборудованных и отведенных местах).
ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области днем 1 июня ожидается около 27 градусов тепла.
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